Militantes votam sem identificação e por quem não está. Ex-líder da concelhia de Lisboa denuncia ilegalidades

Paulo Ribeiro, antigo presidente da concelhia de Lisboa do PSD, vai apresentar um pedido de impugnação das eleições à liderança do PSD, na secção da Amadora. Em causa está uma suposta violação do regulamento em vigor.

Segundo Paulo Ribeiro, “estão a ser admitidos à votação inúmeros militantes sem se fazerem acompanhar de qualquer documento de identificação, apresentando apenas o cartão de militante, que não tem fotografia e que não permite a identificação correta da pessoa”.

Adicionalmente, o antigo presidente da concelhia denuncia à Renascença que “estão a ser entregues cartões de militantes, à porta da secção, para que outras pessoas possam ir votar em representação desses militantes”. ”Está a existir uma violação objetiva do regulamento para a eleição do presidente da comissão política nacional do partido”, explica.

Carlos Santos Silva, atual presidente da comissão política da secção do PSD da Amadora, disse à Renascença que tudo não terá passado de “uma pequena confusão, própria do nervosismo deste dia”.

“Tratou-se de um caso isolado de um militante que, num primeiro momento, não apresentou o seu documento de identificação, mostrando apenas o cartão de militante”, explica o líder daquela concelhia, acrescentando que “o presidente da mesa resolveu rapidamente a questão, apesar de um outro delegado de mesa ter criado algum conflito com o militante”.

Quanto à acusação de estarem a ser entregues cartões de militante à entrada da secção, Carlos Santos Silva diz que "é tudo mentira”.

Segundo Paulo Ribeiro, a polémica em torno do delegado da candidatura de Rui Rio também contribuiu para a apresentação do pedido de impugnação. “O delegado da candidatura de Rui Rio foi inibido de estar a acompanhar o processo eleitoral na mesa, por, supostamente, a credencial que tinha com ele não ser válida, o que também não é verdade”.

O presidente do PSD, Rui Rio, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o atual vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, são os três candidatos que disputam este sábado a presidência do partido em eleições diretas. Se nenhum deles obtiver mais de 50% dos votos, a segunda volta realiza-se uma semana depois, dia 18, entre os dois candidatos mais votados.