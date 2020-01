“Ser embaixador de Portugal é muito fácil”, diz diplomata em Praga

Ainda a instalar-se em Praga, depois de já ter passado por postos diplomáticos exigentes – como foi Belgrado ou a Alemanha, no tempo da troika – Almeida Sampaio afirma que “ ser embaixador de Portugal é muito fácil, porque não é nada complicado vender o produto que representamos. O produto é muito bom , o que facilita a vida dos representantes de Portugal no estrangeiro.”

Em conversa com os jornalistas, o diplomata considera que “a cultura é uma das maiores credenciais de Portugal e da projeção de Portugal no mundo”. Almeida Sampaio fala mesmo num “valor diplomático”, mas refere que julga que “os portugueses não têm consciência plena das credenciais que a cultura tem”.

Acabou de chegar à República Checa, ainda nem apresentou as credenciais ao Presidente checo, mas já participou naquele que é o seu primeiro ato público como embaixador de Portugal na República Checa. Luís de Almeida Sampaio foi, nos últimos quatro anos, representante de Portugal na NATO e está agora em Praga, onde participou na apresentação do Festival Terras sem Sombra , que terá este ano em destaque a música checa.

Em entrevista recente ao “Expresso”, o diplomata contava que tem escrito um livro sobre a sua passagem por Berlim nos anos da troika. A obra, intitulada “Diplomacia em tempo da Troika”, aguarda ainda a autorização do Ministério dos Negócios Estrangeiros para poder ser publicado.

Almeida Sampaio conta ao semanário que a obra é elogiosa para Portugal e para os portugueses que viveram o período de ajustamento, referindo que o governo de Passos Coelho teve uma “enorme coragem na forma como conduziu o programa”.

Prioridades de um embaixador

Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, Luís de Almeida Sampaio aponta como uma das prioridades da sua nova missão diplomática “o acompanhamento dos portugueses que estudam, vivem e trabalham” na República Checa, mas coloca “na primeira linha a comunidade de estudantes que estão, não só em Praga, como em Brno”.

No entender do diplomata – que conhece o crescente número de portugueses que optam por estudar Medicina na República Checa por não terem médias para frequentar o curso em Portugal – esses alunos “representam uma parte de Portugal, mas são também transmissores da nossa forma de estar no mundo”. Isso leva Almeida Sampaio a concluir: “Eu conto com eles!”