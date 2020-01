PJ detém dois suspeitos de tentativa de homicídio e roubo em Braga

Dois homens suspeitos de tentativa de homicídio e roubo foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) em operações distintas, desenvolvidas pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga.

Em comunicado, a PJ explica que uma das detenções foi feita em cumprimento de mandado emitido pelo Ministério Público/DIAP de Guimarães, tendo o suspeito sido localizado na Grande Lisboa.

O homem, de 20 anos de idade, é suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Os factos, agressão com arma branca, foram perpetrados sobre um homem da mesma idade e ocorreram ao início da madrugada do dia 30 de novembro, na esplanada de um dos bares existentes na Praceta do Vilar, nas imediações da Universidade do Minho, em Braga.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes e encontra-se agora em prisão preventiva, a aguardar os ulteriores termos do processo.

O Departamento de Investigação Criminal de Braga deteve ainda um homem de 48 anos de idade, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado e de um crime de roubo, com utilização de arma branca, ambos na forma tentada.

Os factos foram perpetrados sobre um homem de 55 anos e ocorreram, ao início da madrugada de quinta-feira, em Dume -- Braga, no logradouro da residência da vítima, quando esta regressava a casa, depois do fecho do café que explora na mesma freguesia.

O detido, adianta a PJ, foi presente às autoridades judiciárias competentes, sendo--lhe aplicada como medida de coação a prisão preventiva, suscetível de passar a obrigação de permanência na habitação, logo que reunidas as respetivas condições para o efeito.