Presidentes da Ucrânia e do Irão marcam conversa ao telefone sobre abate de avião

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, deverá falar ao telefone neste sábado com o seu homólogo iraniano, Hassan Rouhani. A conversa foi marcada depois de Teerão ter admitido que abateu o avião de passageiros das linhas aéreas ucranianas.

A admissão do erro – que os mais altos representantes do Irão já vieram lamenta e que o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros atribui à “de crise causada pelo aventureirismo dos EUA” – aconteceu este sábado.

O Presidente iraniano diz ter sido um “erro desastroso”, que lamenta profundamente.

Do lado da Ucrânia, o chefe de Estado já exigiu a punição dos responsáveis pelo abate do avião, que levava a bordo 176 pessoas a bordo, e o pagamento de indemnizações por parte do Irão.

"A manhã trouxe a verdade. A Ucrânia insiste num pleno reconhecimento de culpa. Esperamos do Irão que leve os culpados à justiça, devolva os corpos, pague uma indemnização e publique um pedido de desculpas oficial", escreveu Volodymyr Zelensky na sua conta do Twitter.

"A investigação tem de ser completa, aberta e deve continuar sem atrasos ou obstáculos", acrescentou.