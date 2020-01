Português nomeado embaixador da UE no Reino Unido

O embaixador da União Europeia (UE) no Reino Unido, uma vez concretizado o Brexit, será o português João Vale de Almeida. A notícia é avançada neste sábado pelo jornal “Político”.

A publicação cita duas fontes oficiais de Bruxelas e um diplomata da UE. Vale de Almeida deverá iniciar as suas novas funções a 1 de fevereiro – sendo que o Brexit está previsto para o dia 31 de janeiro. Nesta data, o escritório da Comissão Europeia na 32 Smith Square, em Westminster (Londres) dará lugar à representação diplomática da UE.

João Vale de Almeida é um embaixador sénior com décadas na carreira diplomática. Já atuou como representante da União Europeia nas Nações Unidas e nos EUA e ocupou também o cargo de diretor-geral da Comissão Europeia e chefe de gabinete do antigo presidente do executivo comunitário José Manuel Barroso.