Irão admite ter abatido avião ucraniano e pede desculpa. "Foi um erro desastroso"

“Os meus pensamentos e orações estão com as famílias das vítimas”, adianta.

“A República Islâmica do irão lamenta profundamente este erro desastroso”, afirma o Presidente Hassan Rouhani na rede social Twitter, prometendo condenar os responsáveis pelo incidente.

O Irão admitiu neste sábado que o avião ucraniano que se despenhou na quarta-feira em Teerão foi abatido inadvertidamente por militares iranianos, noticiou a televisão estatal. A declaração atribuiu o derrube do aparelho a um erro.





Também o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Javad Zarif, ao anunciar as conclusões preliminares da investigação das Forças Armadas, lamenta o erro, ocorrido sublinha na sequência do “aventureirismo dos EUA”.

“Um erro humano numa altura de crise causado pelo aventureirismo dos EUA levou ao desastre. O nosso profundo lamento, um pedido desculpas e condolências às famílias de todas as vítimas e às nações afetadas”, lê-se na mensagem no Twitter.