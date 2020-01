Guarda iraniana assume “responsabilidade total” por abate de avião. “Desejei ter morrido”

O operador do míssil que abateu o Boeing ucraniano em Teerão abriu fogo sem poder obter a confirmação de uma ordem de tiro, devido a uma "interferência" nas telecomunicações, explicou o general iraniano.

O soldado confundiu o avião com um "míssil de cruzeiro" e teve "10 segundos" para decidir, acrescentou o general.

O avião foi atingido e as 176 pessoas que nele seguiam morreram.

As forças armadas iranianas confundiram o avião de passageiros ucraniano com um alvo hostil momentos depois do ataque do Irão com mísseis balísticos contra duas bases militares no Iraque que albergavam tropas norte-americanas.

O ataque do Irão foi uma retaliação pela morte do general iraniano Qassem Soleimani num ataque aéreo dos Estados Unidos no Iraque.

Na manhã deste sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano escrevia no Twitter que o erro humano que deu origem ao acidente foi provocado “pelo aventureirismo dos EUA”.