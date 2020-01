A Espanha e a Sérvia vão defrontar-se na final da ATP Cup, em ténis.

Venceram, respetivamente, nas meias-finais, a Austrália e a Rússia.

Na final desta nova competição de ténis vão estar frente a frente Rafa Nadal e Novak Djokovic.

Em 2019 os dois campeões repartiram os títulos dos quatro torneios do ‘Grand Slam’ – Nadal venceu Roland Garros e US Open, e Djokovic triunfou em Wimblendon e no Open da Austrália.