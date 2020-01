V. Setúbal corta relações com o Sporting

O V. Setúbal corta relações institucionais com o Sporting devido a tudo o que aconteceu esta semana, após os sadinos terem pedido o adiamento do jogo devido a um vírus que atacou o plantel.

Em conferência de imprensa, o presidente do V. Setúbal, Vítor Hugo Valente, deixou duras críticas a Frederico Varandas.

"A proposta do Sporting não foi digna, a atitude do Sporting e do seu presidente, em vir ganhar três pontinhos contra estes jogadores, não é digna do futebol. Estes jogadores fizeram de tudo, tememos pelas condições deles para o próximo jogo. Como se isto não bastasse, a atitude prepotente, de má educação do senhor presidente do Sporting que se apresentou no camarote, provocadora, que me fez dizer-lhe na cara tudo o que tinha de ouvir. A partir de hoje, enquanto este presidente lá estiver não mantemos relações institucionais com o Sporting. Envergonha o futebol e a instituição do Sporting", referiu.

Os leões já responderam e, em comunicado, lamentaram “o ambiente criado pelo presidente do Vitória Futebol Clube desde a entrada na tribuna do presidente Frederico Varandas”.

“O ambiente de provocação constante, de insultos e impropérios que foram dirigidos aos membros dos órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal durante 90 minutos são inadmissíveis”.

O clube de Alvalade acrescenta que “só não avança para o corte de relações institucionais com o Vitória Futebol Clube por respeito ao Clube e à sua História e porque tem a expectativa que as pessoas que dirigem este clube deixem de representar o Vitória Futebol Clube até final do mês”.

Dentro de campo, o Sporting venceu o Vitória por 3-1.