Ricardo Soares: "Não se notou diferença para equipa que luta pelo título"

Ricardo Soares elogiou, no final do Moreirense 2-4 FC Porto, a primeira parte dos cónegos e lamentou que tenham faltado pernas para acompanhar a intensidade que o adversário impôs na partida, no segundo tempo do encontro da 16.ª jornada do campeonato.

"Entrámos muito bem no jogo, entrámos muito fortes e fizemos o golo. Podíamos ter feito o 2-0 e ainda tivemos um golo anulado. Foram 25, 30 minutos muito fortes. A partir daí, o Porto, fruto da nossa qualidade, colocou-nos a linha mais atrasada do que queríamos. O Porto é letal e não precisa de muitas oportunidades para finalizar com êxito e foi isso que aconteceu, em pouco minuto virou o jogo. Nós reagimos muito bem, fizemos o 2-2 e podíamos ter feito o 3-2. Foi uma excelente primeira parte da minha equipa, o empate ao intervalo ajustava-se, mas também seria justo estarmos em vantagem. Não se notou a diferença para uma equipa que luta para o título", referiu, em declarações à Sport TV.

"Desgaste energético muito grande"

Na segunda parte, no entanto, Ricardo Soares lamenta que a sua equipa não tenha colocado "o Porto em sentido". Com isso, explicou o treinador do Moreirense, os azuis e brancos foram "ganhando confiança".

"Do nada, o Porto fez um golo e, depois, vence com justiça. Houve um desgaste energético muito grande da minha equipa, fruto da qualidade do FC Porto. Os espaços ficaram cada vez mais difíceis de fechara. Fizemos um 'forcing', pelo menos, para o empate, tentámos tudo por tudo para conquistar pontos, mas foi difícil. Não conseguimos aguentar, a nível físico, a intensidade de que precisávamos para eles", assumiu.

Ricardo Soares considera, portanto, que o FC Porto "acaba por ser um vencedor justo", em Moreira de Cónegos, visto que demonstrou ter "capacidade para alterar um jogo que estava extremamente difícil".