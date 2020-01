O Famalicão vence o Boavista por 1-0 em jogo da jornada 16 da Liga e segura o terceiro lugar.

O golo do triunfo dos famalicenses foi apontado por Toni Martinez, aos 81 minutos.

A partida ficou marcada pela expulsão de Defendi, no primeiro minuto, por derrubar o axadrezado Paulinho. No Boavista, Marlon também foi expulso já perto do fim.

Com este triunfo, o Famalicão é terceiro com 30 pontos. Já o Boavista mantém os 19.

Veja o resumo da partida.