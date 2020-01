Portimonense e Paços Ferreira empataram 0-0 em partida da jornada 16 da I Liga.

Com este resultado, as duas equipas vão continuar aflitas na classificação do campeonato (a primeira abaixo e a primeira acima da “linha de água”).

O Paços passa a somar 15 pontos, contra 14 do Portimonense.

As duas equipas estrearam “reforços de inverno”: Bruno Costa, do lado do Portimonense, e Stephen Eustáquio, pelo Paços.

Veja o resumo da partida.