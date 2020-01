O Liverpool continua a dominar a Premier League e este sábado venceu o Tottenham por 1-0.

O golo dos reds foi apontado por Firmino, aos 37 minutos.

Com este triunfo, o Liverpool soma agora 61 pontos, apenas com um empate no campeonato inglês. Já a equipa de Mourinho tem 30 pontos e está no oitavo lugar.