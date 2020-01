Depois de Portugal, Espanha. A esquerda é quem mais ordena?

A crise entre os Estados Unidos e o Irão, além do novo Governo espanhol, é analisada pelos comentadores do “Visto de Fora”, na perspetiva da dificuldade da Europa em fazer-se ouvir a uma só voz.

No plano nacional, debate-se o Orçamento do Estado para 2020, viabilizado na generalidade pela abstenção da esquerda, e a eleição para a liderança do PSD.

Uma edição com direito ainda a uma secção cor-de-rosa: será Cristina Ferreira uma futura candidata à Presidência da República? E a monarquia britânica vai sobreviver à fuga de Harry e Meghan Markle? Olivier e Begoña têm a palavra.