Cristina Ferreira candidata à Presidência da República "teria votação expressiva" , diz Ricardo Araújo Pereira

Cristina Ferreira terá uma “votação importante” se avançar para a Presidência da República, acredita Ricardo Araújo Pereira. No programa “Da Capa à Contracapa” da Renascença, o humorista responde, também, sobre uma eventual candidatura a Belém ou ao “seu” Benfica.



No programa “Da Capa à Contracapa”, que será transmitido este sábado, pelas 9h30, Ricardo Araújo Pereira considera que a apresentadora da SIC teria um resultado expressivo se entrasse na corrida a Belém.

“Não tenho dúvidas nenhumas que, se a Cristina Ferreira se candidatar, conseguiria ter uma votação importante. Não digo que seria eleita, mas teria uma votação expressiva. Não tenho dúvidas disso”, afirma o humorista que recentemente se transferiu da TVI para a SIC.

“Isso não seria revelador do poder dos programas da manhã, mas tem a ver com a popularidade que uma pessoa como a Cristina Ferreira obteve, com todo o mérito. Tem a ver com o poder que essa popularidade depois tem”, sublinha o fundador do coletivo "Gato Fedorento".

Em entrevista à revista "Visão", Cristina Ferreira não descarta a possibilidade de um dia ser candidata à Presidência da República: "um dia poderia representar todos os portugueses e não iria falhar", afirmou.