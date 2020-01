Sporting estará em Londres a negociar Bruno Fernandes

Neste momento, de acordo com ambas as fontes, o Manchester United é o destino mais provável para Bruno Fernandes. O internacional português sempre assumiu o desejo de jogar em Inglaterra e, nesta abertura de mercado, pode concretizar o desejo.

Era suposto Varandas marcar presença, a partir das 19h00, na sede da Liga de Clubes , para discutir o possível adiamento do jogo com o Vitória de Setúbal, marcado para sábado. Contudo, Bola Branca sabe que o líder leonino não comparecerá na reunião. O Sporting fará representar-se por outra pessoa.

O presidente, Frederico Varandas, e o diretor desportivo, Hugo Viana, do Sporting estarão em Londres, esta sexta-feira, para negociar uma possível transferência de Bruno Fernandes, segundo "Maisfutebol" e "Record".

Apesar disto, o treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, garantiu, também esta sexta-feira, que as notícias sobre o interesse em Bruno Fernandes são "especulativas" .

Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o treinador do Sporting, Silas, assumiu que será difícil manter o capitão em Alvalade , neste mês de janeiro.

O treinador do Manchester United observou o médio (...)

Bruno Fernandes não é barato

Para levar Bruno Fernandes do Sporting, o Manchester United terá, em princípio, de pagar, pelo menos, 70 milhões de euros.

No verão, o Tottenham esteve perto de levar o médio, com uma proposta de, segundo Frederico Varandas, 45 milhões mais 20 em objetivos. O presidente leonino recusou.

Bruno Fernandes está no Sporting desde a época 2017/18. Na temporada passada, tornou-se o médio da história com mais golos numa só época: 32. No presente curso, leva 13 golos e 13 assistências em 24 jogos.