Solskjaer diz que notícias do interesse em Bruno Fernandes são "especulativas"

Ole Gunnar Solskjaer desvaloriza as notícias que dão conta da possibilidade do Manchester United avançar para a contratação de Bruno Fernandes, durante o mês de janeiro.

O treinador esteve em Alvalade a assistir ao clássico com o FC Porto, mas diz que as notícias do interesse no médio do Sporting são "especulativas". "Nós assistimos a jogos a toda a hora. O sítio onde eu estive é irrelevante. É um jogador de outro clube e não posso falar sobre ele", disse Solskjaer, em conferência de imprensa.

O norueguês não rejeita, no entanto, investimento no mercado de inverno, ainda que se centre no plantel que tem à disposição. "Nós mantemos o pensamento que tínhamos há um mês. Temos os jogadores que temos e trabalhamos com eles. Se alguma coisa acontecer, nós comunicamos", afirmou.

O Manchester United está na luta por uma posição de acesso à Liga dos Campeões. Ocupa o 5.º lugar da Premier League, que dá direito a apuramento para a Liga Europa. Este sábado, a equipa de Diogo Dalot recebe o Norwich City, último classificado do campeonato.