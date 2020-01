​Silas já prepara Sporting para saída de Bruno Fernandes

Silas admite que já começou a "pensar em alternativas dentro da equipa para precaver a possibilidade do Bruno Fernandes não ficar no Sporting". E como considera difícil substituir "o melhor jogador da Liga", o treinador equaciona "uma alternativa tática, porque uma coisa é jogar com ele, outro é jogar sem ele".



No dia em que se repetem as notícias do interesse do Manchester United, o treinador reconhece que será muito difícil segurar o médio.

"Há jogadores que infelizmente não podemos segurar muito tempo. Será sempre jogador muito falado e procurado por clubes da dimensão dos clubes que se fala. É um jogador enorme e os jogadores como ele têm sempre muito mercado. Prefiro que ele não saia, mas ele merece", resigna-se.

Bruno Fernandes tem cláusula de rescisão de 100 milhões de euros e contrato válido até 2023. No domingo, frente ao FC Porto, foi observado por Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, que já classificou a associação do clube ao jogador como mera especulação.