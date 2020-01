​Silas disponível para adiar jogo em Setúbal, mas numa data que não prejudique o Sporting

Silas abre a porta ao adiamento do jogo com o Vitória de Setúbal, como os sadinos pretendem, mas para uma data diferente daquela que foi proposta.



"O ideal seria encontrar uma data que não prejudicasse ninguém. Acho que não é má vontade da nossa parte. Nós, na data proposta, poderemos vir a ter o sexto jogo, de três em três dias, e também vamos expor os nossos jogadores a risco de lesão. A data proposta não parece viável", comentou Silas, na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

O treinador do Sporting já falou com Julio Velázquez e o técnico do Vitória entendeu os argumentos apresentados, tal como Silas compreende o lado contrário: "Já falei com o treinador do Vitória e ele entendeu a minha opinião, tal como eu entendo a dele, e desejo as melhoras aos jogadores do Vitória".

O Vitória de Setúbal pretende adiar o jogo com o Sporting, por ter a maior parte do plantel infetada com um vírus. Os leões recusaram adiamento para a data que lhes foi proposta e disponibilizaram o departamento médico para auxiliar o adversário. A resposta não foi bem recebida no Bonfim e os sadinos acusaram o Sporting de má fé e de estarem a ferir a verdade da competição.