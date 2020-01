Silas conhece Sporar. É um avançado de "qualidade"

Silas estava apreensivo. Tinha curiosidade para perceber como os seus jogadores iriam reagir à derrota com o FC Porto. O primeiro contacto com a equipa, no entanto, foi elucidativo sobre a boa reação do plantel.



"Estava preocupado com o estado anímico dos jogadores, após o jogo, mas notei-os muito confiantes e comprometidos", revelou o treinador, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Vitória de Setúbal.

Criar oportunidades. Pedro Mendes e Sporar

O Sporting desperdiçou muitas oportunidades de golo frente ao FC Porto. Silas quer melhor aproveitamento, mas indica que "necessário é continuar a criar". Para ajudar no passo seguinte, na finalização, o Sporting poderá contar, desde já, com Pedro Mendes.

O ponta de lança dos sub-23 está inscrito e convocado, pela primeira vez, para um jogo da I Liga. Poderá ser estreado em Setúbal.

Para a mesma posição do jogador português tem sido apontado Sporar, internacional esloveno, melhor marcador do campeonato da Eslováquia, pelo Slovan de Bratislava.

Silas admitiu que conhece o jogador e que se trata de um ponta de lança de "qualidade". "Todos os jogadores apontados ao Sporting têm de ter qualidade. O Sporar tem qualidade, eu conheço-o, mas como conheço muitos outros. Temos várias possibilidades de jogadores que se têm falado para o Sporting", admite, abrindo porta a reforços durante o mercado de janeiro.

O Sporting joga com o Vitória de Setúbal, no Bonfim, este sábado, às 20h30, para a 16.ª jornada da I Liga. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.