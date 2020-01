Acuña falha deslocação do Sporting ao Bonfim

Marcos Acuña é a grande ausência dos convocados do Sporting para a deslocação ao Bonfim, neste sábado.

Apesar da realização do jogo continuar em dúvida, o Sporting anunciou a lista de 18 convocados para a partida, com destaque para a ausência do internacional argentino, devido a um desconforto muscular na coxa esquerda.



Pedro Mendes é convocado pela primeira vez para um jogo do campeonato, depois de ter sido inscrito, tal como Jorge Silas já tinha anunciado em conferência de imprensa.

Decorre, esta sexta-feira, às 19h00, uma reunião na Liga de Clubes entre Pedro Proença, Frederico Varandas e Vítor Hugo Valente.

Os 18 convocados:

Guarda-redes: Luís Maximiano, Diogo Sousa

Defesas: Tiago Ilori, Coates, Mathieu, Borja, Ristovski

Médios: Battaglia, Eduardo, Wendel e Bruno Fernandes

Avançados: Camacho, Bolasie, Jesé Rodriguez, Vietto, Plata, Pedro Mendes e Luiz Phellype.