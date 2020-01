“Mais importante do que recolher impostos é saber como são aplicados”

O que distingue um gestor cristão? “Olhar para a empresa como uma comunidade, que cria e distribui valor de forma justa”. E que põe “as pessoas no centro”. São palavras do presidente da ACEGE, nesta entrevista feita a propósito do debate e votação do Orçamento do Estado para 2020 – que considera de “continuidade” –, mas onde fala das preocupações e de alguns projetos da associação. Como o de combate aos atrasos nos pagamentos em Portugal – que, diz, “deviam envergonhar-nos” –, ou o que sensibiliza as empresas para serem “familiarmente responsáveis”, permitindo que haja mais equilíbrio entre trabalho e família.

Sobre o encontro que o Papa convocou para março, em Assis, com jovens de todo o mundo, para refletirem sobre um modelo económico mais justo, acredita que será verdadeiramente “transformador” .

Para os empresários e gestores católicos o que é que seria importante estar no Orçamento do Estado?

Nós achamos que este é um orçamento de continuidade, de gestão corrente, em que o governo, como na legislatura anterior, tem compromissos assumidos com múltiplos partidos para conseguir o equilíbrio parlamentar que lhe possibilita a aprovação do orçamento. O que consideramos é que o país para crescer a outros níveis – e o presidente da república tem-no referido - precisa de uma reconfiguração, e essa reconfiguração não existe no orçamento. Mas há aspetos positivos a destacar.

Quais?

A economia portuguesa cresceu acima da média europeia, porque algumas grandes economias não cresceram aos mesmos níveis, ainda que comparado com os ‘tigres’ europeus - Eslovénia, Eslováquia, Irlanda, Malta - cresceu abaixo. Portanto, Portugal converge com a Europa mas diverge, em termos de crescimento económico, no seu campeonato, não fica classificado nos primeiros lugares. E isto, numa situação económica absolutamente única e excecional, porque estamos a viver climas de incerteza grandes, absolutamente imprevistos, como a guerra Irão-Iraque-Estados Unidos, a incerteza sobre o preço do petróleo, que impacta muito na economia portuguesa.

Portugal é obviamente um país que tem vindo a consolidar-se e a ser um exemplo positivo, há um equilíbrio de contas públicas, por um lado, o excedente orçamental é uma boa notícia, mas por outro lado é conseguido à custa de um agravamento da carga fiscal como um todo.

A carga fiscal é algo que as pessoas sentem na pele. A opção do governo tem sido aumentar impostos indiretos, com baixas ligeiras no IRS, mas para as empresas aumentar a procura e o poder de compra chega, ou seria útil uma revisão do IRC? O que é que é verdadeiramente necessário para que a economia possa crescer mais?

É verdadeiramente necessário que as empresas não estejam estranguladas por esta carga fiscal. Aliás, esta carga fiscal acaba por tirar alguma competitividade à economia e às próprias empresas, tira-lhes alguma atratividade. Um país como a Irlanda tem uma carga fiscal muita atrativa, e compete com Portugal. Portanto, do lado das empresas retira-lhes capacidade de investimento, do lado das famílias retira-lhes capacidade de poupança e até de crescimento no consumo. Enfim, há dados positivos, mas há aspetos que carecem de uma mudança significativa.

Concorda com a aposta que tem sido feita nos chamados impostos "bonzinhos", como os que incidem sobre os produtos alimentares prejudiciais à saúde, através do IVA?

Eu entendo esta linha, como entendo o imposto especial sobre plásticos, que foi aplicado há uns anos. Entendo, mas é sempre uma recolha de impostos.

Mais importante do que recolher estes impostos seria saber de que forma é que eles estão a ser aplicados. Há um conjunto de impostos na sociedade que deviam ter aplicações diretas, e devia ser absolutamente transparente a forma como os governos - este e os anteriores - o fazem.

Quando justificam que sobre os plásticos este imposto vai ser aplicado por uma economia mais verde, era importante perceber como, porque ao fazer esta coleta de impostos indiretos - mas diretos na forma como são direcionados – as pessoas deviam perceber de que forma é que eles são aplicados para a reconfiguração de economia, para a promoção de um país mais verde, para uma maior sustentabilidade. São desafios que deviam ser considerados.

Outra questão que interfere diretamente com a vida de quem é empresário e gestor, e com as decisões que tem de tomar, é o aumento do salário mínimo. Como é que vê esta opção, que muitas vezes tem sido quase uma bandeira política?

Sobre esse tema aquilo que temos a dizer é que todas as políticas que defendam a dignidade das pessoas e das famílias terão o nosso apoio. Se o aumento do salário mínimo visa defender a família e as pessoas, se vai conduzir a mais empregos, com vínculos contratuais mais fortes, para uma maior sustentabilidade, a todos os níveis, tem todo o nosso apoio. Um aumento, obviamente, para valores razoáveis. É muito fácil, sem compromissos, fazer pedidos de salários mínimos de 850 euros…