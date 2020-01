Caridade é tema do concerto de Ano Novo do Coro da Catedral de Lisboa

O concerto de Ano Novo do Coro da Catedral de Lisboa será dedicado ao tema da Caridade.

Segundo o mestre do coro, Luís Filipe Fernandes, pode dizer-se que este concerto de Ano Novo “é uma grande aposta que o Coro da Catedral de Lisboa faz todos os anos”.

“Nós queremos que não seja mais um concerto, mas que cada concerto traga uma novidade. E a novidade consiste em fazer sempre peças que não são habituais fazerem-se”, diz o mestre.

Como este evento acontece sempre próximo do Natal, “costumo dizer que não há Natal sem aquelas peças tradicionais, mas também há Natal com outras peças que são menos conhecidas” e neste concerto “vamos fazer peças de Natal, se calhar não tão conhecidas, porque o Natal é isto mesmo, é renovação”, reconhece o maestro.

O concerto deste ano enquadra-se “no tema do Ano Pastoral que o Patriarcado de Lisboa está a assinalar, no prolongamento do Ano Missionário que os Bispos portugueses propuseram em resposta ao apelo do Papa Francisco para a celebração do mês missionário extraordinário”. E o tema é “Ide levar Cristo a todas as periferias”, que é, de resto “o que o Papa tem dito sempre em todos os seus discursos, para a Igreja não ficar fechada sobre si, sem correr riscos, mas ter a coragem de sair e ir ao encontro dos excluídos e dos estrangeiros”, recorda, Luís Filipe Fernandes.

E então “pensámos que o tema da caridade seria bem a propósito”.

O reportório foi escolhido de acordo com o tema.

Conduzido pelo “Hino ao Amor” de S. Paulo, o concerto será guiado pelos trechos do compositor polaco Henryk Jan Botor e do sacerdote italiano Paolo Lanzoni “pretendendo assinalar algumas efemérides, a saber: em 2019, os 75 anos do nascimento de Félix Bernard e os 100 anos do nascimento de David Willcocks; e em 2020 serão assinalados os 150 anos do aniversário do nascimento de Louis Verne e os 250 anos do nascimento de Ludwig Van Beethoven.

Serão ainda interpretadas obras de António Cartageno, Fernando Cupertino, Félix Mendelssohn Bartholdy, John Rutter e Franz Schubert.

O Coro da Catedral de Lisboa será acompanhado pelo Coro Juvenil de Nossa Senhora da Ajuda e por vários instrumentistas, num total de 50 pessoas.

O concerto está marcado para este domingo, 12 de janeiro, às 17 horas, na Sé de Lisboa. A entrada é livre.

Já está confirmada a presença do núncio apostólico, Ivo Scapolo.