O mistério do insucesso do Porto em Moreira de Cónegos passa “pela atitude dos jogadores do Moreirense. O terreno de jogo tem caraterísticas muito próprias; para quem joga em casa aquela caixinha é fantástica, com os adeptos muito próximos, a motivar”, diz a Bola Branca, João Ricardo, antigo guarda-redes, que esteve num dos empates entre o Moreirense e o FC Porto (1-1, na época 2003/2004)

João Ricardo, não deixa, porém, de reconhecer favoritismo ao Porto, para o jogo desta noite.

“Está a quatro pontos do líder e na última jornada acabou com uma série de anos sem vencer em Alvalade. Apesar das dificuldades que vai encontrar, tem de vencer para não se atrasar mais, mas terá sempre que contar com o arreganho e atitude do Moreirense”.

Na mesma entrevista, João Ricardo confessa que, pese emora o líder do campeonato esteja a somar vitórias em cima de vitórias, esperava mais do campeão Benfica que “apesar de ter perdido no duas ou três unidades mantém a estrutura no seu todo”.

O antigo guarda-redes não partilha da opinião da maioria dos treinadores, que têm dado preferência a Marchesin na escolha para melhor guarda-redes da liga portuguesa. Para João Ricardo, já no ano passado Odysseas Vlachodimos foi muito importante para o título conquistado pelo Benfica e esta época também “tem estado por cima".

João Ricardo defendeu as redes do Moreirense durante quatro anos, entre 2001 (ano em que se sagrou campeão da 2ª Liga) e 2005. Em 2006 representou Angola no mundial de futebol, um ano antes de se fixar em Luanda, onde nasceu em 1970. O antigo guarda-redes acaba de completar 50 anos de idade. Há nove que deixou para trás o futebol. Hoje continua a viver em Angola, onde se dedica à sua atividade empresarial.