FC Porto empresta André Pereira ao Saragoça

André Pereira troca o Vitória de Guimarães pelo Saragoça, na janela de mercado de inverno. O avançado segue para a Espanha, por empréstimo do FC Porto.

À chegada a Saragoça, disse estar "muito feliz e com vontade de ajudar" o novo clube, 4.º classificado da segunda divisão espanhola. O objetivo do clube de Aragão é regressar à primeira liga e, neste momento, está em zona de "play-off", a três pontos do segundo classificado, que tem promoção direta.

André Pereira, de 24 anos, foi utilizado em 19 jogos por Ivo Vieira, no Vitória, marcou três golos, mas nunca foi um titular indiscutível. Campeão pelo FC Porto, há duas época, na temporada passada fez 22 jogos pela equipa de Sérgio Conceição e marcou três golos.

O Saragoça é o terceiro clube a que o avançado é cedido pelo Porto, depois de empréstimos a Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães.

Na equipa espanhola, André Pereira irá ter a companhia de Shinji Kagawa, antigo jogador de, entre outros, Manchester United e Borussia Dortmund. Aos 30 anos, o médio japonês surpreendeu pela opção de assinar pelo Saragoça e é a principal figura do clube treinador por Victor Fernández, antigo técnico do FC Porto.