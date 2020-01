OE 2020. PCP apresenta na segunda-feira propostas de alteração na especialidade

O PCP vai apresentar na segunda-feira, na especialidade, um conjunto de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), um documento que o partido não considera ser o melhor ou sequer de continuidade.

No arranque do segundo e último dia de debate do OE2020 na generalidade, que termina esta sexta-feira com a votação da proposta do Governo, o deputado Duarte Alves, do púlpito, fez uma intervenção em nome do PCP, considerando que "não é possível dizer que esta é a melhor proposta de orçamento ou sequer de continuidade".

Na sequência de uma pergunta do deputado do PS Porfírio Silva, o comunista garantiu que "na especialidade, o PCP intervirá como sempre interveio ao longo destes últimos anos", ou seja, "com a sua independência" vai apresentar "propostas no sentido da melhoria e da resposta aos problemas dos portugueses".

"E é nesse sentido que o PCP irá intervir na especialidade, apresentando já na segunda-feira um conjunto de propostas muito relevantes para o futuro do país", revelou.