Livre. Orçamento “não é ótimo”, mas Joacine não vai votar contra

A deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, anunciou que não vai votar contra a proposta do Orçamento do Estado para 2020.

"Como o Executivo refere, este é um Orçamento de continuidade e, enquanto orçamento de continuidade, não é ótimo", disse a deputada aos jornalistas no Parlamento, enquanto no plenário decorria o segundo dia de debate do documento.



“É um orçamento que nos ilude e nos desilude”, acrescentou.



Joacine Katar Moreira reconheceu que a posição do Livre, neste momento, não é impeditiva que o Orçamento seja aprovado, mas deixou aberta a hipótese do sentido de voto do Livre mudar "radicalmente" na especialidade.