​Centeno defende “orçamento do futuro” com “menos dívida e impostos”

O ministro das Finanças, Mário Centeno, garante que a proposta do Orçamento do Estado para 2020 é um “orçamento do futuro” que “deixa menos dívida e menos impostos para as gerações futuras”.



Centeno falava no Parlamento, no segundo dia do debate na generalidade sobre o Orçamento do Estado para 2020.

No início da sua intervenção, Centeno garantiu que a proposta elaborada pelo Governo “assenta em compromissos sérios e responsáveis” e que “não retrocede em nada no que já foi votado nesta assembleia nos últimos quatro anos”.

Durante o seu discurso Centeno regressou ao tema do programa de assistência financeira a que Portugal esteve sujeito: “saída limpa do PSD/CDS foi afinal uma nódoa”, destacando depois o trabalho feito na anterior legislatura no setor da banca.



O governante que traçou um quadro de melhoria nacional disse que "as famílias e as empresas são os verdadeiros obreiros deste sucesso. Portugal está de parabéns".



Perante muitos sorrisos da bancada do Governo e e da bancada socialista, o ministro das Finanças evocou a poesia de Fernando Pessoa e apelou a que não existissem maiorias negativas.