PSP assegura que desenvolveu as diligências necessárias no caso do estudante cabo-verdiano

A PSP garantiu, esta sexta-feira, que desenvolveu as diligências necessárias "desde o primeiro momento" no caso da investigação que levou à morte de um estudante cabo-verdiano em Bragança, nomeadamente através das imagens de videovigilância e recolha de testemunhas. Pela primeira vez, a Polícia de Segurança Pública emitiu um comunicado sobre o caso do estudante cabo-verdiano que morreu no dia 31 de dezembro no Hospital de Santo António, no Porto, depois de ter sido alegadamente agredido por vários homens à saída de uma discoteca, em 21 de dezembro, em Bragança. "A PSP, desde o primeiro momento, desenvolveu as diligências necessárias para a investigação dos factos e respetivas circunstâncias, designadamente salvaguardando as imagens dos sistemas de videovigilância e promovendo a recolha de testemunhos", precisou a polícia. Na nota acrescenta-se que, após a morte do estudante cabo-verdiano, a PSP informou "de imediato" a Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real, que é a força com competências legais de investigação.

A PSP conta que, em 21 de dezembro, cerca das 03:15, recebeu a informação de que, no exterior do bar situado na Avenida Sá Carneiro, em Bragança, estaria a ocorrer uma desordem, tendo sido acionados os meios policiais, que chegaram ao local às 03:21 e que não verificaram "qualquer desordem no exterior do bar". "No local, apenas se encontravam dois cidadãos, um dos quais informou os polícias que teria sido agredido por um grupo de jovens, que já não se encontravam no local, não desejando qualquer tratamento hospitalar, nem procedimento criminal", refere o comunicado. Os polícias, após terem recolhido as características dos alegados envolvidos nas agressões, realizaram de imediato "diligências pela cidade no sentido de localizar os suspeitos ou possíveis testemunhas, sem resultado", frisou a nota. A PSP adianta que, cerca das 03:45, um outro meio policial, que se encontrava em serviço de patrulha na cidade, deparou-se com um jovem caído no chão "inanimado e com forte odor a álcool proveniente do vomitado no seu vestuário".