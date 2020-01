Marinha explica anulação de promoções. A culpa é do algoritmo

A Marinha explica com um “erro no algoritmo” o caso das promoções indevidas a mais de 400 praças, no ano passado.

Os militares afetados foram notificados por via eletrónica e por via postal, adianta o Estado Maior da Armada, “nos termos do disposto no artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a fim de lhes ser concedido o direito de audiência prévia previsto no artigo 121º do CPA”.

Resta agora apurar o valor que cada um terá de restituir. A Direção de Contabilidade e Operações Financeiras irá então notificar os militares afetados do montante em causa.

O prazo para a restituição dos valores em causa e o modo como serão restituídos serão oportunamente comunicados, conclui a Marinha.

A Associação de Praças considera “incompreensível” a restituição das promoções atribuídas e defende “que deve ser a Marinha a assumir o erro administrativo que cometeu”.

Em declarações à Renascença, o presidente daquela associação sublinha que os militares indevidamente promovidos tiveram também encargos a suportar, na sequência das promoções.

Por exemplo, diz Luís Reis, “valores de abonos de família e bolsas de estudo que se perderam devido às promoções que, afinal, serão revertidas”.