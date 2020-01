Incidente com matérias perigosas no Hospital do SAMS faz quatro feridos ligeiros e obriga à retirada de 60 pessoas

Um incidente com matérias perigosas no Hospital do SAMS, em Lisboa, resultou em quatro feridos ligeiros e obrigou à evacuação parcial de três pisos do edifício. A notícia é avançada à Renascença por fonte dos bombeiros.

A mesma fonte adianta que os quatro feridos, funcionários do hospital, foram assistidos nas urgências do próprio hospital. Um deles já teve alta, os restantes três terão em breve. Os ferimentos são ligeiros, tratando-se essencialmente de irritações oculares, respiratórias e dermatológicas.

Fonte hospitalar indica à Renascença que o incidente aconteceu no laboratório de anatomia patológica. Não houve, no entanto, necessidade de retirar nenhum doente internado.



A mesma fonte explica que se tratou de uma mistura de substâncias químicas na zona de despejo. Dentro do contentor para o efeito houve uma reação química e a libertação de um gás potencialmente nocivo.

Na sequência da libertação do gás foi necessário evacuar parcialmente a garagem, o piso 0 e piso 1 do edifício, tendo sido retiradas cerca de 60 pessoas.

As operações de limpeza e descontaminação estão concluídas e o funcionamento do hospital está normalizado, depois de se verificar que a qualidade do ar não oferece perigo.



De acordo com a informação disponibilizada na página dos Sapadores bombeiros de Lisboa, o alerta para a situação foi dado às 12h23.