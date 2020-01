Cuidadores informais estão tristes e desiludidos

A portaria nº2/2020 que regulamenta os termos do reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal foi publicada esta sexta-feira em Diário da República. Embora já não alimentassem grandes expetativas, os cuidadores sentem-se desiludidos: apenas uma pequena parte dos mais de 800 mil, mais de um quarto a tempo inteiro, terão condições para preencher os requisitos e receber algum apoio, económico ou outro. A presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais – Panóplia de Heróis, Silvia Artilheiro Alves, manifesta muitas dúvidas, tristeza e desilusão.

A partir de 1 de Julho os cuidadores informais podem pedir o reconhecimento do estatuto. Mas os requisitos que têm que preencher, assim como a pessoa cuidada, não são poucos.

O cuidador tem que ter residência em território nacional, mais de 18 anos e apresentar condições físicas e psicológicas para prestar assistência à pessoa cuidada que terá que ser familiar (cônjuge ou unido de facto, parente ou afim até ao 4º grau da linha reta ou colateral da pessoa cuidada). Além disso, e cumulativamente, tem que viver em comunhão de habitação coma pessoa cuidada, prestar cuidados de forma permanente, não exercer atividade profissional remunerada, não receber prestação de desemprego ou qualquer remuneração pelos cuidados que presta à pessoa cuidada.

Para Silvia Artilheiro Alves, presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais – Panóplia de Heróis, isto vai abranger uma franja mínima dos mais de 800 mil cuidadores. “O que a portaria diz é que apenas quem está em situação de pobreza extrema terá direito ao reconhecimento e a alguma ajuda”.

Pessoa cuidada tem que dar consentimento ou estar abrangida pelo Regime do Maior Acompanhado

Por seu turno, a pessoa cuidada tem que estar numa situação de dependência de terceiros, precisar de cuidados permanentes e não estar em regime residencial, em qualquer instituição social, pública ou particular. Além disso, tem que receber uma prestação social: subsídio por assistência a 3ª pessoa, complemento de dependência de 2º grau ou de 1º grau, se transitoriamente se encontrar acamado ou a precisar de cuidados permanentes.

Para ter um cuidador tem que dar o seu consentimento de forma inequívoca em declaração assinada, acompanhado de declaração médica de que se encontra no uso pleno das suas faculdades intelectuais.

Mas quando não o puder fazer, o consentimento será prestado pelo acompanhante, ao abrigo da lei que define o Regime do Maior Acompanhado. (lei nº 49/2018).

Segundo Silvia Artilheiro Alves, a conclusão dos processos está a demorar vários meses, sendo que há muitas famílias que ainda não trataram deste requerimento. Se o fizerem a partir de agora, ainda vão entupir mais os tribunais e dificilmente poderão iniciar o processo de reconhecimento do Estatuto do Cuidador a partir de 1 de Julho.

A presidente da ANCI – Panóplia de Heróis questiona ainda como e por quem vai ser feita a avaliação física e psicológica do cuidador. “Quantos milhares não têm médico de família? Vai ser um médico que não o conhece a passar o atestado? Vão fazer exames físicos e psicológicos exaustivos? E quantos de nós estamos em situação de exaustão psicológica e emocional pelos anos em que já somos cuidadores? Vai ser tido em conta?”

Cuidadores tristes e desiludidos

Os cuidadores que já contactaram com a Associação nas poucas horas que a portaria tem de publicação estão preocupados com estas questões e com a forma como serão avaliados, revela a presidente da ANCI.

Por outro lado, todo o processo revela adiamentos sobre adiamentos. Depois de pedido de reconhecimento, que poderá ser feito a partir de 1 de julho mas que a maior parte não conseguirá aproveitar, a Segurança Social tem 60 dias para proferir a decisão.

“Sinto-me triste e desiludida. Tenho consciência que o Estado não vai responder às expetativas e necessidades urgentes dos cuidadores informais tão cedo. Vemos muitas exigências para os cuidadores informais e não vemos medidas concretas de apoio”, desabafa Silvia Artilheiro Alves.

“Este foi, sem dúvida, um excelente tema de campanha eleitoral. Não por acaso, a lei 100/2019 foi aprovada precisamente um mês antes das eleições. Mas precisamos que o governo e a sociedade civil consertem mesmo esforços para ajudar a cuidar de quem cuida porque, afinal, estamos a poupar muito dinheiro ao Estado”.

A Ministra do Trabalho e Solidariedade Social, Ana Mendes Godinho, revelou no Parlamento que até o fim do mês deverá estar concluída uma 2ª portaria conjunta das áreas do Trabalho, Finanças e saúde para a regulamentação dos projetos-piloto. Estes vão decorrer ao longo de 12 meses em 30 concelhos para ter uma amostra das diferentes realidades do país.

Só depois de apurados os resultados é que será aprovada a 3ª portaria. O seja, no fim de 2021 ou mesmo em 2022.