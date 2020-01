Apreendidas três toneladas e meia de haxixe ao largo do Cabo de São Vicente

A Judiciária apreendeu três toneladas e meia de haxixe que estava a ser transportada numa embarcação de pesca do Norte de África para Portugal. A apreensão foi feita no Oceano Atlâtico, em frente ao Cabo de São Vicente, informa a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a nota, foram também detidos sete homens, seis portugueses e um estrangeiro, com idades entre os 29 e os 52 anos, suspeitos de integrarem uma organização criminosa.

"Esta organização é suspeita de introduzir em território nacional, por via marítima, grandes quantidades de haxixe proveniente do Norte de África, para posteriormente ser transportado, por via terrestre, para vários países europeus", lê-se na nota.

A Judiciária refere que a operação contou com o apoio da Marinha e da Força Aérea, assim como o Cuerpo Nacional de Polícia de Espanha e do Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa.