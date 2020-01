Vídeo revela momento em que avião ucraniano é abatido no Irão

Imagens divulgadas pelo jornal norte-americano, "The New York Times", revelam o momento em que o Boeing 737, da companhia Ukraine International Airlines, foi abatido, aparentemente por um míssil, perto do aeroporto de Teerão.

De acordo com o diário, a veracidade das imagens terá sido confirmada através de pistas visuais e sonoras presentes em cada um dos vídeos enviados aos repórteres do jornal, que foram cruzadas com informação sobre a rota do voo e imagens de satélite.

“As imagens de satélite foram captadas na quinta-feira e fornecidas ao "The New York Times" pela Maxar Technologies, uma empresa de tecnologia espacial”, pode ler-se na notícia.

No vídeo, aproximadamente 10 segundos depois de se ver o flash de impacto do que se acredita ser um míssil, o som da explosão é captado pela câmara. O atraso do som indica que o avião estava a pouco mais de três quilómetros do local da gravação no momento do abate, uma distância alinhada com a trajetória do voo da Ukraine International Airlines.