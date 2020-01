EUA vão participar no inquérito ao acidente do avião ucraniano em Teerão

A agência norte-americana para a segurança dos transportes, NTSB, anunciou, esta sexta-feira, que vai participar no inquérito ao acidente do Boeing ucraniano, que no dia 8 caiu em Teerão.

A agência diz ter recebido, na quinta-feira à noite, uma notificação das autoridades aéreas civis do Irão para averiguar as causas do acidente.

"A NTSB continua a seguir a situação do acidente e a avaliar o seu nível de participação no inquérito. Como em qualquer inquérito no qual a NTSB participe, a agência não vai especular sobre eventuais causas", avançou, em comunicado.

Ao abrigo das regras da Organização da Aviação Civil Internacional, a NTSB designou um representante para o inquérito à catástrofe, que causou a morte de todas as 176 pessoas a bordo, na maioria iranianos e canadianos.

Também na quinta-feira, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, grantiu que o Boeing 737-800 da companhia aérea privada ucraniana Ukraine International Airlines (UIA) foi abatido por um míssil iraniano, provavelmente por engano, de acordo com os serviços de informações nacioanis e respetivos aliados.

O Irão pediu de imediato ao Canadá para partilhar as informações, alegando "cenários duvidosos".

Por seu lado, o Presidente dos Estados Unidos manifestou dúvidas sobre a tese de um problema mecânico. "Sinto que alguma coisa terrível aconteceu", disse Donald Trump, ao referir um "possível erro".