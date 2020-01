Oklahoma soube receber Westbrook

Os Thunder bateram os Houston Rockets, por 113-92, no regresso do base a Oklahoma.

Os fãs dos Thunder não esquecem o que Russell Westbrook lhes ofereceu durante 11 anos. Adorado em Oklahoma City, o base regressou a casa com camisola dos Rockets e teve direito a tributo, antes do início do jogo.

Agradeceu com 34 pontos na tabela dos Thunder, foi o melhor marcador do jogo, mas não foi suficiente para vencer. Os Rockets perderam, por 113-92. Harden (17 pontos) não esteve ao nível habitual e do outro lado houve uma série de jogadores inspirados.

Galinari fez duplo-duplo, com 23 pontos, 11 ressaltos e quatro assistências. No reencontro com os Rockets, Chris Paul marcou 18 pontos e Steven Adams fez 15. Gilgeous-Alexander, com 20 pontos, também esteve em bom plano.

Foi a 22.ª vitória da temporada (16 derrotas) para os Oklahoma City Thunder, que estão no 7.º posto da Conferência Oeste. Aproximaram-se dos Houston Rockets, que ocupam o quarto posto, com 25 vitórias e 12 derrotas.

Resultados:



Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers, 112-115

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers, 116-102

Philadelphia 76ers-Boston Celtics, 109-98

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets, 113-92