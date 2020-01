Vitória de Setúbal-Sporting vai mesmo jogar-se no sábado

O jogo entre Vitória de Setúbal e Sporting vai mesmo disputar-se no sábado, apesar de o clube sadino não contar com grande parte do plantel, devido a um surto de gripe.

A confirmação foi dada pela Liga Portugal, após uma reunião com representantes de ambos os clubes, que tinha como objetivo chegar a um consenso. Em comunicado, o organismo explicou que o adiamento da partida "só será ponderado pelo Sporting caso o Vitória aceite fazer uma junta médica que ateste a condição física dos jogadores", em que estaria integrado o diretor clínico dos leões, João Pedro Araújo.

"Este foi um cenário recusado pelo presidente e diretor desportivo do Vitória FC, pelo que a Liga, respeitando o que está regulamentado, mantém o jogo entre os dois clubes para o horário e dia previamente agendado", refere a Liga.

À saída da reunião, o presidente do Vitória, Vítor Hugo Valente, mostrou-se indignado com a proposta do Sporting e com o desfecho da reunião.

"Não somos um clube de vão de escada. Essa proposta tem um pressuposto que ofende a nossa honorabilidade enquanto clube e a honorabilidade do nosso médico. Por isso, recusámos. Nunca nenhum médico de outro clube irá analisar os nossos jogadores", sublinhou.

Confirmada a data do jogo, Vítor Hugo Valente garantiu que não haverá falta de comparência, dado que "o Vitória nunca faltou a um jogo que estivesse marcado e não o irá fazer".

"Lamento é que se o Sporting quer jogar com o Vitória nas condições em que os nossos jogadores estão é um espetáculo deprimente que irá envergonhar o nosso futebol", atirou.



Miguel Nogueira Leite, vogal do Sporting para as Relações Institucionais, também prestou declarações no final da reunião, em nome da direção leonina que estará em Inglaterra para fechar a venda de Bruno Fernandes.

"O jogo vai manter-se para amanhã como estava acordado. Vimos aqui propor ao Vitória, num espírito de cooperação e boa fé, para que se verificasse mediante uma junta médica composta por três médicos: o médico do Sporting, João Pedro Araújo, que também esteve nesta reunião; um médico nomeado pelo Vitória e outro nomeado pela Liga. O Vitória entendeu não aceitar a nossa proposta, portanto o jogo vai realizar-se."

De acordo com o responsável do Sporting, o Vitória terá jogadores suficientes para jogar.

"O Sporting, com a sobrecarga que tem, bem expressa no comunicado que fez, tem de se salvaguardar, lembrando aqui que segundo os regulamentos, o jogo teria sempre de se realizar durante as próximas seis semanas. Se o Vitória tivesse 11 jogadores aptos para jogar, jogaria, se não tivesse ponderaríamos. O Vitória tem 11 jogadores e por isso haverá jogo", remata.