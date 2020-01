Vitória de Setúbal acusa Sporting de colocar em causa integridade da competição

O Vitória de Setúbal, através de comunicado, acusa o Sporting de estar a "colocar em causa a integridade da competição". ~2Ao não anuir na justificada alteração do jogo em questão, o Sporting CP adota um procedimento disciplinarmente censurável pois tem por objetivo, única e exclusivamente, obrigar o Vitória FC a apresentar em campo uma equipa notoriamente inferiorizada", criticam os sadinos.

O Sporting lamentou a situação, mas justificou, em comunicado, que por questões de calendarização não tinha possibilidades de adiar a partida. O Vitória tem 20 jogadores indisponíveis, devido a um surto gripal, e os leões disponibilizaram o departamento médico para auxiliar.

Uma atitude que não caiu bem no Bonfim: "Ao vir, agora, de forma hipócrita e cínica, disponibilizar o seu departamento médico, o Sporting CP mais confirma um procedimento e forma de estar que consubstancia uma violação grosseira dos princípios da boa fé que se impõem no relacionamento entre clubes, mas também uma violação dos deveres deontológicos entre profissionais da medicina, que, de resto, o presidente do Sporting CP [Frederico Varandas é médico] tão bem conhece".

Os leões levantaram, igualmente a hipótese de "muitos dos jogadores recuperaram até à hora do jogo". O Vitória, no entanto, garante que vai "apresentar uma equipa manifestamente inferiorizada".

Convictos de que "estamos perante uma violação regulamentar sem par e que em nada dignifica o futebol português", os sadinos concluem que o Vitória "jamais se vergará aos interesses de outros, mesmo que grandes, e não abdicará de defender os seus.

O Vitória de Setúbal-Sporting, a contar para a 16.ª jornada da I Liga, realiza-se sábado, às 20h30, no Estádio do Bonfim. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.