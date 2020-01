Velázquez diz que há acordo com o Sporting para nova data, mas Liga não permite

Julio Velázquez garante que Vitória de Setúbal e Sporting chegaram a um acordo para a realização do jogo no início de março, uma data que os regulamentos da Liga não permitem, segundo explicou em conferência de imprensa o técnico sadino.

"O Silas devolveu-me a chamada, falamos com muito respeito. Eu expliquei-lhe a situação e ele argumentou a situação deles. Ele percebe bem a nossa situação, mas explicou que fevereiro é um mês muito difícil para eles. Eles queriam no início de março, dia 3, 4 ou 5, ou dia 10, 11 ou 12. Não é ideal porque jogamos contra o Benfica nessa altura, mas só penso nos meus jogadores agora. Falei com o clube, que falou com a Liga, que disse que há um regulamento que diz que só se pode fazer o jogo nas quatro semanas seguintes. Nós não temos problemas, mas vamos tentar que a Liga mude a situação", disse.

O treinador do clube sadino explicou a situação e frisa que a equipa não tem condições de jogar amanhã e recorda que jogou contra o Famalicão com quatro jogadores com febre.

"A situação está igual a ontem. A equipa não está mal, está morta. Não temos condições de fazer desporto, muito menos fazer um jogo profissional. Ontem treinamos com um jogador de campo, que foi o Carlinho. O resto está no hospital, de cama, ou só no ginásio para fazer alguma coisa. Têm vómitos, diarreia, febres e 39 e 40", explica.

