Tormena espera justificar confiança de Rúben Amorim

Vítor Tormena espera continuar a estar à altura da aposta de Rúben Amorim, quem mal chegou ao Sporting de Braga colocou-o a titular.

Depois de um longo período de escassa utilização, com Ricardo Sá Pinto, o central brasileiro recebeu uma segunda oportunidade com o novo treinador dos arsenalistas. Em entrevista aos canais oficiais do Braga, Tormena explica só quer ajudar a equipa, seja em campo, como no banco.

"Somos todos um grupo. Eu não vinha tendo muitas oportunidades, mas trabalhava e esperava que chegasse o momento. O Rúben Amorim deu-me a oportunidade, consegui responder. Espero, se ele contar comigo, dar o meu melhor e ajudar a equipa. Se ele não contar comigo, espero também ajudar a equipa", afirma.

Rúben Amorim entrou de rompante no comando técnico do Braga, com uma goleada, por 1-7, no terreno do Belenenses SAD. Vítor Tormena avisa que esse jogo "é passado" e que o Braga "tem de se habituar a ganhar todos os jogos" que disputa:

"O Braga é uma equipa grande e tem de ganhar todos os jogos, não basta fazer um bom jogo. Fora e, ainda mais importante, dentro de casa, temos de ganhar sempre e somar pontos, para conseguirmos conquistar os nossos objetivos."