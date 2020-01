Tondela segura João Pedro em definitivo

O Tondela anunciou a contratação, em definitivo, do médio João Pedro, que assinou contrato até 2022.

"Após estar no nosso clube por empréstimo, o Tondela vem por este meio oficializar a assinatura de contrato com o atleta João Pedro até junho de 2022", pode ler-se no comunicado oficial do clube.

João Pedro, formado no Vitória de Guimarães, chegou ao Tondela em janeiro do ano passado, por empréstimo do LA Galaxy, e ficará agora mais duas épocas e meia ligado ao clube beirão.

"Estou muito satisfeito. Tal como tive oportunidade de dizer, sempre fui bem tratado no Tondela desde a primeira hora que aqui cheguei. Não esqueço a aposta que fizeram em mim numa fase complicada da minha carreira. Faz agora um ano que vim mas parece que já cá estou há mais tempo, sinto-me em casa. Como tal, foi de forma natural que chegámos a acordo e prolongámos a nossa ligação, agora de forma definitiva”, disse.