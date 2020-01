O dia de Weigl

Weigl é o nome em destaque nas bancas, esta sexta-feira. O médio alemão poderá estrear-se pelo Benfica, já esta tarde, frente ao Desportivo das Aves.

"Weigl vai a jogo", anuncia o "Record". "Weigl sem pressão", escreve "A Bola", também na manchete. O Benfica defronta o Aves às 19h00, em jogo a contar para a 16.ª jornada da I Liga.

Mais tarde, às 21h15, o FC Porto joga com o Moreirense e "O Jogo" conta a história do "Mistério na casa dos cónegos". Falta de pontaria, arbitragem, maus futebol e erros defensivos explicam registo portista com o Moreirense. Minhotos são o quarto clube que mais pontos custou ao Porto em dez anos.

"O Jogo" e o "Record" aproximam Bruno Fernandes do Manchester United. Solskjaer terá vindo a Portugal observar o médio do Sporting. Ingleses podem avançar em janeiro. O "Record" informa, ainda, que Daniel Carriço, do Sevilha, está pronto para regressar.

Já "A Bola" garante que Sporar, ponta de lança esloveno do Slovan de Bratislava, já escolheu o Sporting. Negócio pode ficar fechado por 5,5 milhões de euros.

Destaque, ainda, nos três desportivos para o jogo entre Vitória de Setúbal e Sporting. Os sadinos pediram o adiamento do jogo, por terem a maior parte do plantel a recuperar de uma gripe. O Sporting rejeita adiar o jogo.