Manta Santos diz que "Benfica é justo vencedor"

Nuno Manta Santos, treinador do Desportivo das Aves, admite que o Benfica foi um justo vencedor do jogo no Estádio da Luz, na "flash interview" da BTV.

"O Benfica acaba por ser um justo vencedor pelas oportunidades que criou, sabíamos que íamos ter dificuldades devido à qualidade do adversário. A equipa bateu-se bem, teve vontade, e nas poucas vezes em que conseguimos sair algum critério conseguimos situações de perigo na baliza adversária. Tivemos algumas situações de cruzamento e de ataque rápido em que podíamos ter definido melhor. Na segunda parte nunca conseguimos passar o nosso meio campo nos primeiros 25 minutos. Depois do 2-1 tivemos algumas oportunidades, mas quero referir que quando conseguimos ultrapassar o nosso meio campo metemos em sentido a baliza do Benfica", disse.

O técnico do último classificado da I Liga diz que não ficou surpreendido com a boa atitude dos seus jogadores e coloca o foco já no próximo jogo.

"Há uma questão que quero referir: o grupo tem-me habituado a esta vontade de vencer, não fiquei surpreendido com esta atitude, a equipa tem tido esta prestação e esta atitude. Este jogo já faz parte da história, há que pensar no adversário da próxima semana", remata.