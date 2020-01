Lúcio Correia: “A Liga não pode demitir-se das suas responsabilidades”

Lúcio Correia, especialista em Direito Desportivo, sugere a alteração urgente do Regulamento de Competições, para que a Liga possa agir em situações como a do Vitória de Setúbal-Sporting.

Lúcio Correia considera que a Liga está a "demitir-se das suas responsabilidades", no caso do agendamento do Vitória de Setúbal-Sporting. O especialista em Direito Desportivo defende uma revisão urgente do Regulamento de Competições para prevenir situações como esta.

"O que está em causa é a verdade da competição. Não faz sentido que a decisão seja só dos clubes, mesmo numa situação de força maior, que nem sequer está devidamente circunstanciada e descrita no âmbito do próprio artigo. Se há situações de força maior são as de doença e é neste tipo de situações que a Liga, enquanto entidade organizadora, deve agir”, diz o advogado, em entrevista à Renascença.

Dando como exemplo a polémica criada pelo pedido do Vitória de Setúbal, entretanto recusado pelo Sporting, de adiamento do jogo de sábado devido a doença da maior parte do plantel, Lúcio Correia defende que a Liga Portugal deveria ter a capacidade “para confirmar a indisponibilidade e ter o poder da decisão” em relação aos clubes.

O Vitória de Setúbal solicitou ao Sporting o adiamento do jogo marcado para este sábado, relativo à 16.ª jornada da I Liga, devido a um problema de saúde que afetou a maior do plantel. Vinte jogadores foram infetados por um vírus, não treinaram e deverão estar indisponíveis para o jogo. O Sporting recusou o pedido do Vitória, por não ter espaço no calendário para remarcar o jogo.