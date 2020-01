O Sheffield United continua a cimentar o estatuto de equipa sensação da Premier League. Os "blades" venceram, em casa, por 1-0, o West Ham e ocupam o quinto lugar da tabela, à condição.

O único golo da partida foi apontado por McBurnie, aos 53 minutos de jogo.

Com este resultado, o Sheffield soma 32 pontos e está a quatro do Chelsea. No entanto, uma combinação de resultados pode colocar o Sheffield para oitavo lugar. Já o West Ham está no 16º posto, com 22 pontos.