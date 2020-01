O Marselha foi até casa do Rennes vencer por 1-0.

O único golo da partida foi apontado perto do fim, aos 84 minutos, pelo holandês Kevin Strootman.

A equipa de Villas-Boas fortalece o segundo lugar, com 41 pontos, e está a quarto do líder Paris Saint-Germain, que tem dois jogos a menos. Com um jogo a mais do que o resto da concorrência, o terceiro lugar, precisamente ocupado pelo Rennes, soma 33 pontos.