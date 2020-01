Klopp prepara surpresa para Mourinho

Jurgen Klopp prepara formas de surpreender José Mourinho no encontro com o português, marcado para este sábado. O treinador do Liverpool, líder destacado da Premier League, diz que a sua equipa "tem de fazer coisas para as quais eles [Tottenham] não se podem preparar".

"Nós queremos ser imprevisíveis, por isso, temos de ser imprevisíveis neste jogo", anotou de forma lapalissada, mas sem intenção de chacotear um adversário que passa um momento delicado e é orientado por um "treinador de classe mundial, que quer vencer tudo o que pode".

Sem querer falar para o "soundbyte", Klopp fê-lo ao dizer que não se recorda de um jogo, nas últimas épocas, em que tenha sentido alívio por defrontar uma equipa de Mourinho.

Por isso, entende que o caminho da imprevisibilidade é o mais direto para derrotar um Tottenham "muito organizado". "Eles colocam muito ênfase no processo defensivo, mas é uma equipa demasiado boa tecnicamente para fazer apenas isso.

O Tottenham está no 6.º lugar da Premier League a 28 pontos do Liverpool, líder do campeonato. O jogo, em Londres, é este sábado às 17h30.