Fabio Borini é reforço do Verona

Fabio Borini assinou contrato com o Verona, até ao final da época. Reforço a custo zero da equipa de Miguel Veloso, depois do Milan ter libertado o avançado, que não era opção para o treinador Stefano Pioli.

Borini, de 28 anos, tem percurso partilhado entre Itália e o Reino Unido. O internacional italiano começou a carreiras nas camadas jovens do Bolonha, mas terminou a formação no Chelsea, clube onde foi estreado por Carlo Ancelotti. Passou por Swansea City, Roma, Liverpool e Sunderland, até chegar ao Milan, em 2017/18.

Na época passada fez 29 jogos e marcou três golos pelo clube. Esta temporada foi utilizado nas duas primeiras jornadas da Serie A e não teve mais minutos.

O Verona está no 12.º lugar, com os mesmo 22 pontos do Milan, 11.º classificado.