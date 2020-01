Al Sadd deixa aviso ao Barcelona sobre Xavi

O Al Sadd, do Catar, reagiu, esta sexta-feira, à alegada reunião de representantes do Barcelona com o seu treinador, Xavi Hernández.

Ernesto Valverde é cada vez mais contestado e o Barcelona estará a preparar a sucessão. Um dos alvos é o seu antigo médio e capitão, o antigo internacional espanhol Xavi. Contudo, o Al Sadd não terá gostado de não estar representado na referida reunião e, em comunicado, deixou um aviso aos espanhóis: "Qualquer negociação sobre a saída de Xavi será feita através dos canais oficiais."

Apesar disto, o clube árabe assume que a eventual ida de Xavi para o Barcelona "é normal e esperada, porque é o seu clube, a sua primeira casa e ele deve lá voltar no futuro". "Contudo, ao dia de hoje, Xavi é o treinador do Al Sadd", sublinha.

Esta é a primeira época de Xavi como treinador. Ao comando do Al Sadd, tem 11 vitórias em 11 jogos encontra-se no terceiro lugar do campeonato do Catar.