"O que fez a rainha para merecer isto?" O mundo a reagir à renúncia de Harry e Meghan

Os duques de Sussex, Harry e Meghan, anunciaram esta quarta-feira no seu perfil oficial de "Instagram" a intenção de abdicar dos cargos de “membros sénior” da família real inglesa e de se tornarem “financeiramente independentes”.

Apesar de terem salientado a intenção de honrar sempre os seus deveres “para com a rainha” e de dividir o tempo entre o “Reino Unido e os Estados Unidos”, a opinião pública tem criticado a opção do casal e até a própria família real está a reagir com alguma reticência.

“Assuntos complicados que demoram tempo a serem tratados” afirma a Rainha Isabel II

A rainha Isabel II afirmou que, apesar de compreender “o desejo do casal para enveredar por uma abordagem diferente [do que é tradição]”, estes tópicos exigem tempo e esclareceu que “as conversações com os duques de Sussex ainda se encontram numa fase inicial”.

Segundo fontes próximas, a rainha não terá gostado do anúncio público do seu neto e, segundo avança a agência Reuters esta quinta-feira, estão a ser criadas equipas especializadas para acompanhar o casal, com vista a chegar a soluções que agradem a todos nos próximos dias.

Entretanto, a mulher de William, irmão de Harry, celebra esta quinta-feira o seu aniversário e a família real, na sua conta oficial do Twitter, publicou fotografias da duquesa de Cambridge com a rainha, anexando um link que permite verificar o trabalho, considerado por muitos, exemplar de Kate, que muito possivelmente será a próxima rainha de Inglaterra.